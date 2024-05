Nach dem starken Spiel beim THW Kiel am vergangenen Donnerstag waren die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag beim VfL Gummersbach chancenlos. Sie verloren das Bundesliga-Partie mit 26:31 (15:15). Vor der Pause hielten die Löwen, ohne Regisseur Juri Knorr, noch mit, danach gerieten sie jedoch ins Hintertreffen. In der Offensive ging nicht mehr viel, die Anzahl der Fehler war viel zu hoch. Das war eine Woche vor dem Final Four in der European League ein Dämpfer. Patrick Groetzki schied verletzt aus.