Der Leimersheimer Chor Cantamus wird zusammen mit Cantamos Wörth und AmiCanta Jockgrim am Samstag, 13. Mai ein Konzert in der katholischen Kirche St. Theodard in Wörth geben. Das Konzert wird am Sonntag, 14. Mai in der Ortskirche St. Gertrudis in Leimersheim wiederholt. Unter dem Motto „Wir sind gemeinsam unterwegs“ werden die rund 90 Sängerinnen und Sänger neben modernen kirchlichen Liedern auch Popsongs zu Gehör bringen. Die Chöre werden neben Stücken aus dem eigenen Repertoire auch gemeinsame Lieder singen. Der Eintritt für die Veranstaltungen ist frei. Weitere Info auf: www.cantamus-leimersheim.de.