Das große Dorfplatzfest des Musikvereins Edelweiß wird am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, auf dem Karl-Josef-Stöffler-Platz beim Alten Rathaus in Wörth gefeiert. Mehrere befreundete Musikvereine haben ihre Teilnahme zugesagt. Am Samstag öffnen Ausschank und Küche um 17 Uhr. Der Musikverein Edelweiß beginnt mit der musikalischen Unterhaltung. Es folgen Auftritte der Musikvereine Simmozheim und Rülzheim. Am Sonntag öffnen Schänken und Küche um 11 Uhr. Zum Frühschoppen unterhält der Musikverein Jockgrim die Gäste, danach, 13.45 bis 15.15 Uhr, das Jugendorchester des Musikvereins Edelweiß. Den Nachmittag und Abend gestalten die Musikvereine Herxheim, Steinweiler und Mothern (Elsass). Zu essen gibt es unter anderem das sommerliche Überraschungsmenü „Dreierlei“.