Die Diskussion um Feuerwerke spaltet die Gemüter: Während die einen das Spektakel lieben, sehen andere darin eine unnötige Belastung für Umwelt und Tiere. Vor dem Brauereifest am Wochenende hat das Bellheimer Unternehmen „Für“ und „Wider“ diskutiert.

Beim Feuerwerk gehen die Meinungen auseinander. Das zeigen zumindest die unterschiedlichen Kommentare in den sozialen Medien der RHEINPFALZ auf die Diskussion um ein Feuerwerk beim Heimatfest in Rülzheim. Mehrere Rülzheimer Vereine sahen das Feuerwerk kritisch. Die Kosten, der Müll und die Schadstoffe, all das mache das Abbrennen von Feuerwerkskörpern nicht mehr zeitgemäß, sagten die Kritiker. In Rülzheim entschieden die Vereine aber mehrheitlich am Feuerwerk beim Heimatfest festzuhalten.

Die Kontroverse setzte sich nach dem Bericht der RHEINPFALZ fort und setzte vor allem an der Störung der Tiere an. „Feuerwerk ist sowas von out. Tiere leiden, das alleine ist schon ein Grund darauf zu verzichten“, meinte eine Leserin und fand Unterstützung. „Feuerwerk ist massive Tierquälerei für Wildtiere.“ Doch viele andere wollten nicht auf das Spektakel eines Feuerwerks verzichten. „Ich bin ein Tierfreund und habe auch Tiere und ich nehme auch immer Rücksicht, aber es kann nicht alles verboten werden“, lautete ein Kommentar. Andere stellten klar: „Feuerwerk gehört dazu.“

Brauerei: Für und Wider ist uns bekannt

Auch beim Brauereifest in Bellheim am Samstagabend ist ein Feuerwerk geplant. Von der Diskussion in Rülzheim und in den sozialen Medien hat der Organisator Jochen Sehn nichts mitbekommen. Die unterschiedlichen Standpunkte beim Thema Feuerwerk sei allen innerhalb der Park & Bellheimer Brauerei aber bewusst. „Wir bewerten das Thema regelmäßig. Das Für und Wider ist uns bekannt. Das verstehen wir und haben darüber diskutiert“, sagt Sehn. So setze man beim Feuerwerk auf einen Partner, der auf Nachhaltigkeit Wert lege und bei der Verpackung auf Recycling setze.

„Das Feuerwerk gehört zum Brauereifest“, sagt Sehn. „Am Samstag planen wir ein attraktives Musikprogramm. Das Feuerwerk rundet das Programm ab. Wir wollen den Besuchern ja was bieten.“ Das Brauereifest am kommenden Wochenende sei die einzige Großveranstaltung, die Park & Bellheimer selbst ausrichte. Daher wolle man auch viele Höhepunkte setzen. Beschwerden oder negative Rückmeldungen zum Feuerwerk seien bei Sehn bislang nicht angekommen.

Frontfrau Barby unterbricht Auftritt

Auf das kommende Wochenende blickt Sehn voller Vorfreude. Die Atmosphäre in der Brauerei sei einzigartig. Dafür sorge besonders die Kulisse des Braubetriebs, bei der die Besucher sehen, wie die Getränke in Bellheim produziert werden, die sie konsumierten. „Es ist immer toll, dass regelmäßig auch immer so ein großes Interesse an der Besichtigung der Brauerei besteht“, sagt Sehn.

Das Brauereifest beginnt am Samstag um 17 Uhr mit dem Auftritt der Ingrid Schwarz Band. Der musikalische Höhepunkt sei der Auftritt von Tina T. Cover No.1 um Frontfrau Barby, die eine „Tina Turner Tribute Show“ auf die Bühne bringen. Gegen 23 Uhr wird der Auftritt kurz von dem Feuerwerk unterbrochen. Am Sonntag geht das Fest um 11 Uhr mit Musik, Kinderprogramm und Brauereiführung weiter. Die Schäfer-Familie sorgt am späten Sonntagnachmittag für den volksmusikalischen Abschluss des Festes. „Wir haben uns diesem Jahr viel Gedanken zum Programm gemacht“, sagt Sehn. „Das Brauereifest ist fest etabliert. Die Besucher können sich auf Bewährtes verlassen.“

„Gute Getränke, gutes Essen, gute Unterhaltung“, das macht für Sehn das Brauereifest aus. Dafür sorgen auch die Vereine aus Bellheim und den Nachbarorten. Der Musikverein Bellheim, der Gesangsverein Frohsinn und die Angler aus Neupotz sowie ein Eiscafé sind zusammen mit einem Caterer für das Essensangebot zuständig. Um entspannt zum Brauereifest zu kommen, empfiehlt Senn für alle, die mit dem Auto anreisen, den Großparkplatz, der eigens für das Fest in Richtung Rülzheim angelegt werde.