Wieder einmal ist ein Zug bei Wörth entgleist. Wie die Freiwillige Feuerwehr Wörth in den sozialen Medien mitteilt, war sie zusammen mit der Feuerwehr Maximiliansau und der Gefahrstoffgruppe der Stadt Wörth am Dienstagabend in das Industriegebiet am Oberwald alarmiert worden.

In der Zufahrt zu einem Werksgelände war gegen 21.20 Uhr eine Diesellok entgleist. Bei dem Unfall wurde der Dieseltank beschädigt. Die Feuerwehren haben daraufhin den auslaufenden Kraftstoff aufgefangen, die Einsatzstelle ausgeleuchtet und den Brandschutz sicher gestellt. Dann wurden zirka 700 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank der Lok in einen Ersatzbehälter umgepumpt. Danach habe man die Einsatzstelle an den Betreiber und den Notfallmanager der Deutschen Bahn übergeben, heißt es von der Feuerwehr.