Wer im Landkreis Germersheim an Covid-19 erkrankt, wird in der Kandeler Asklepiosklinik behandelt. Die RHEINPFALZ hat die Frauen getroffen, die sich um die Pflege dieser Menschen kümmern. Ein Gespräch über die Bedeutung von Passwörtern, neue Herausforderungen und darüber, was den Patienten derzeit am meisten fehlt

Die Maske macht den Unterschied. Da sind sich die drei Fachfrauen einig. „Acht Stunden mit Maske, das ist anstrengend“, sagt Sandra Mindum, Leiterin der Intensivstation in der Kandeler