Eine gut gemeinte Hilfsbereitschaft wurde einem 72-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Wörth zum Verhängnis. Er kam laut Polizeibericht der Bitte eines fremden Mannes nach, ihm Kleingeld zu wechseln. Der Fremde lenkte den Senior danach geschickt ab und griff selbst in dessen Geldbörse. Erst beim Bezahlen im nächsten Ladengeschäft fiel dem hilfsbereiten Herrn auf, dass seine Geldscheine, schätzungsweise 300 Euro fehlten. Der fremde Mann wird beschrieben als gut gekleidet (schwarze Hose und Oberteil) mit gepflegtem Drei-Tage-Bart, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 07271 92210 oder E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.