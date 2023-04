Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab Mittwoch ist im Kreis Germersheim wieder Gastronomiebetrieb erlaubt. Ein Hotel-Restaurant öffnet, ein anderes, nur wenige Hundert Meter entfernt, lässt die Türen zu. Wie kann so dicht beieinander der Blick auf die Welt so unterschiedlich ausfallen? Kritik gibt es am Staat, die Unterstützung funktioniert nicht.

Euphorie sieht anders aus und hört sich erst recht anders an: „Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht rentabel, unsere Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen oder es sogar alleine