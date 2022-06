Kandel. Kräftig musiziert wurde am Dienstag bei der ersten „Fête de la Musique“. Noch bis Sonntag läuft in Kandel die „Französische Woche“, außerdem findet der Öl- und Kräutermarkt statt.

Doch erst Völkerverständigung: Heute, Donnerstag, ist um 19.30 Uhr ein Handball-Freundschaftsspiel zwischen den Männermannschaften der Handballverein Wissembourg und Kandel angesetzt. Der Eintritt in die Sporthalle der Integrierten Gesamtschule ist frei.

Welche besonderen Verbindungen es zu Frankreich gibt, können die Besucher am Freitag zwischen 17 und 18.30 Uhr bei einem Rundgang erfahren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung unter Telefon 07275 9193067 oder per E-Mail an kontakt@walter-touren.de erforderlich.

Am Wochenende ist jeweils von 11 bis 18 Uhr der Öl- und Kräutermarkt rund um die St. Georgskriche. Samstag gibt es von 15 bis 18 Uhr dazu Marktmusik mit „Miri in the Green“ auf dem Plätzel, am Sonntag spielt von 16 bis 18 Uhr die Musikschule auf.