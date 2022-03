Beim verkaufsoffenen Sonntag waren die Parkplätze schnell belegt. Aber wurde auch die Gelegenheit zum Kauf genutzt? Wir haben nachgefragt.

Beim ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr und strahlendem Frühlingswetter zog es sehr viele Menschen schon zur Mittagszeit in die Kandeler Hauptstraße, die als Flaniermeile so richtig genossen wurde. Autos störten dabei nicht. Deren Fahrer mussten den vom städtischen Bauhof ausgeschilderten Umleitungen nutzen, schon bald wurde die Suche nach einem freien Parkplatz in der Stadtmitte schwierig. Den gesamten Marktplatz nämlich hatte die Messe „Kandel mobil“ mit Neufahrzeugen und Oldtimern eingenommen. Aber damit hat man in Kandel ja schon viel Erfahrung und weiß damit umzugehen.

Nahezu alle Einzelhandelsgeschäfte, nicht nur in der Hauptstraße, hatten am Sonntag ihre Türen geöffnet und luden die Kunden ein. Einige hatten ihre Angebote auch auf den Gehweg verlegt, bewirteten hier mit Kaffee und Gebäck. An Stehtischen wurde Sekt gekostet, man genoss das schöne Wetter und die neuen Freiheiten. Der Eindruck, dass die Besucher einfach froh waren, nach den Zwangspausen durch die Corona-Pandemie wieder einmal ungezwungen bummeln zu gehen, drängte sich förmlich auf.

„Sie wollen wieder raus, etwas sehen und auch miteinander wieder etwas erleben“, sagte City-Managerin Jennifer Tschirner. Zuletzt hatte es beim Oktobermarkt 2021 einen verkaufsoffenen Sonntag gegeben, der nächste ist für den Maimarktsonntag geplant. Isabel Rihm, Brillenstudio Schöttinger, zeigte sich zufrieden mit dem Besuch, der doch schon besser als beim letzten Oktobermarkt gewesen sei. Andere Geschäftsinhaber sprachen von einem eher „durchwachsenen Ergebnis“. Kunden hätten zwar geschaut, aber nicht unbedingt gleich gekauft, war auch zu hören.

Guido Pausch, Vorsitzender des Vereins für Handel und Gewerbe (VHG) zeigte sich am Abend dennoch insgesamt sehr angetan: „Besser als erwartet“, sei der Besuch gewesen. Pausch führte dies auch darauf zurück, dass es Lockerungen bei den Pandemie-Vorschriften gegeben habe. So konnten wieder mehr Personen gleichzeitig in die Geschäfte gehen, alles sei offener gewesen. Das habe man den Besuchern direkt angemerkt, so Pausch.