Der Wald ist klimakrank. Die Trockenheit der letzten Jahre bringt einige Besonderheiten mit sich: Seit Monaten besteht eine extrem hohe Waldbrandgefahr. Das Forstamt Bienwald lädt aus dem Grund zu zwei Führungen ein und zeigt dabei verschiedene Waldbilder auf. Fragen wie „Können wir auch in Zukunft einen gefahrlosen Waldbesuch ermöglichen? Wie wird sich unser Wald entwickeln? Welche Maßnahmen sind für einen Klimawald der Zukunft erforderlich?“ sollen beantwortet werden. Die Führungen während der „Deutschen Waldtage 2022“ sind am Freitag, 16. September, von 14.30 bis 16 Uhr im Stadtwald Kandel. Revierleiter Bernd Müller führt die Teilnehmer durch den Wald. Treffpunkt ist der Parkplatz vor dem Adamshof. Der zweite Termin ist Sonntag, 18. September, 10 bis 13 Uhr, im Wald bei Hagenbach. Revierleiter Alexander Kraus trifft sich mit Teilnehmern am Lauftreff Hagenbach. Die Führungen sind auf 25 Teilnehmer beschränkt. Anmeldungen mit der Angabe persönlicher Daten (Namen, Anschrift und Telefonnummer) per E-Mail unter Forstamt.bienwald@wald-rlp.de. Anmeldeschluss ist Freitag, 9. September. Weitere Fragen werden vom Forstamt Bienwald unter Telefon 07275 98930 beantwortet.