Ein Rauchmelder in einem Privathaus hat am Dienstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Um 21.17 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Wörth zusammen mit einer Einheit aus Maximiliansau zu einem Wohnhaus in Maximiliansau aus. Nach Erkundung durch den Einsatzleiter wurde ein piepender Rauchmelder in einer Dachgeschosswohnung vorgefunden. Da kein Rauch in der Wohnung festzustellen war, geht die Feuerwehr von einem technischen Defekt am Melder aus. Der Rauchmelder wurde abgeschaltet, weitere Maßnahmen waren laut Feuerwehr nicht nötig.