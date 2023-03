Die RHEINPFALZ hat zusammen mit dem Veranstalter Circus Rudolf Renz 5 x 2 Karten für die Premierenvorstellung am Donnerstag, 23. März, 17 Uhr, Messplatz (Sportzentrum Wrede), verlost. Gewonnen haben: Martina Klundt, Wörth; Selma Völker, Bellheim; Uwe Seelinger, Germersheim; Alexandra Altschuck, Lingenfeld; Peter Wenner, Steinweiler. Herzlichen Glückwunsch! Die Karten können am Donnerstag, ab 16.30 Uhr an der Kasse gegen Vorlage des Personalausweises abgeholt werden. Der Circus gastiert vom 23. bis 26. März auf dem Messplatz. Vostellungen sind Donnerstag und Freitag, jeweils 17 Uhr, Samstag 15 und 18 Uhr, Sonntag um 11 Uhr. Donnerstag und Freitag Familientage (Erwachsene zahlen Kinderpreise), Samstag um 18 Uhr alle Plätze 10 Euro, Loge 15 Euro. Infos: www.circus-rudolf-renz.de oder Tel. 0163 8725666.