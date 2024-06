Ortsbürgermeister Christian Schwab (CDU) erhielt mit 82,9 Prozent Ja-Stimmen eine große Zustimmung für die bisherige Arbeit. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,1 Prozent. Schwab erhielt 915 der 1119 gültigen Stimmen. Mit dem Ergebnis zeigt sich Schwab sehr zufrieden. „Ich habe mit einem Ergebnis zwischen 80 und 85 Prozent gerechnet, also Punktlandung“, sagt der wiedergewählte Ortsbürgermeister, vor dem nun seine zweite Amtszeit liegt. Bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2019 bekam Schwab 54,8 Prozent und seine Gegenkandidatin Nadine Weber (Aktive Bürger) 45,2 Prozent.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter