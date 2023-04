Die Wörther CDU will sich organisatorisch neu aufstellen. Das hat eine Mitgliederversammlung des Stadtverbandes ergeben.

Die Ortsverbände sollen fusionieren. „Letztlich wollen wir die Entscheidung aber den Ortsverbänden überlassen“, wird der alte und neue Vorsitzende Klaus Ritter in einer Pressemitteilung der CDU zitiert. Ziel sei es, die Kräfte zu bündeln, um mit schlanken Organisationsstrukturen erfolgreich die Herausforderungen der nächsten Monate zu bestehen.

Eine erste Gelegenheit dazu werde die Bürgermeisterwahl bieten. Hier stehe die CDU seit geraumer Zeit in Kontakt mit verschiedenen potenziellen Kandidaten, so der neue stellvertretende Vorsitzende Egon Förster. „Wir sollten uns aber nicht zu einer Entscheidung drängen lassen“, warb auch der Vorsitzende der Stadtratsfraktion Jürgen Weber um Geduld. „Die Entscheidung in der Kandidatenfrage wird auf jeden Fall eine Mitgliederversammlung treffen“, sagte Ritter. Er trat damit Gerüchten entgegen, wonach der CDU-Vorstand bereits Absprachen mit anderen Gruppierungen getroffen. hat

„Die CDU sollte auf jeden Fall das Ergebnis der Stellenausschreibung abwarten“, empfahl laut CDU-Pressemitteilung ein erfahrener Parteifreund dem Vorstand. „Durchsichtige Motive“ würden bei Leuten deutlich, die der CDU das Recht absprächen, den Amtsinhaber zu kritisieren. In einer Demokratie habe die Opposition sogar die Pflicht, die Regierung zu kontrollieren.

Neuwahlen



Vorsitzender: Klaus Ritter, stellvertretende Vorsitzende: Egon Förster und Martin Frech, Mitgliederbeauftragte: NIna Weber, Schriftführer: Manfred Rihl, Beisitzer: Hans-Joachim Baldauf, Claus Jöckle, Helmut Karl, Stefan Kuhn, Peter Pfaff, Oliver Jauernigg und Klaus Rinnert.