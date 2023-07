Die Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) Wörth verabschiedete bei einer Entlassfeier 49 Schüler. Von den 116 Schülern der Klassenstufe neun verlassen lediglich neun die Schule, von 92 in Klassenstufe zehn sind es 40 Abgänger. Die Förderpreise des Landrats für besondere schulische Leistungen und Engagement im Schulalltag gingen an Lilly Grözinger (9b) sowie an Emre Sisko (10 a), Nihad al-Bayati (10b), Vincent Weinmann (10c) und Lenni Zoller (10d). Geehrt für die Teilnahme am Projekt „S.a.m.S. – Schüler arbeiten mit Schülern“ wurde Dennis Baam (9c).