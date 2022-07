Wegen Arbeiten an den Lichtsignalanlagen fallen in den Nächten von Sonntag, 10. Juli bis Donnerstag, 14. Juli, zwischen 20.15 bis 0.00 Uhr, zwischen Karlsruhe-Hauptbahnhof und Kandel mehrere Züge aus. Das teilt die DB Regio AG mit. Folgende Züge sind betroffen: Züge der Linien RE 6 (Kaiserslautern – Karlsruhe), einzelne Züge der Linien RB 51 (Neustadt – Karlsruhe) und RB 54 (Winden – Bad Bergzabern). Sie werden durch Busse ersetzt. In Kandel besteht Anschluss von den Bussen an die planmäßigen Züge nach Landau-Hauptbahnhof. Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den Bahnhöfen, teilt die DB Regio mit. Je nach Verbindung könne es aufgrund längerer Fahrzeiten des Busses zu Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen ist nicht möglich.

Die geänderten Fahrpläne sind unter https://bauinfos.deutschebahn.com abrufbar.