Zu einem Verkehrsunfall, in den ein Bus verwickelt war, kam es am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr in Westheim. Nach Polizeiangaben war der Bus in der Raiffeisenstraße in Richtung Lindenstraße unterwegs. In der Linkskurve vor der Einmündung geriet der Bus mit nur zwei, drei Fahrgästen zu weit in die Fahrbahnmitte, wo er mit einem Auto kollidierte. Verletzt wurde laut Polizei niemand und auch der Sachschaden ist gering.