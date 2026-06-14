Sie sind mit der Elf vom Betzenberg durch dick und dünn gegangen: Seit 50 Jahren schlägt das Herz des FCK-Fanclubs Neuburg am Rhein für die Roten Teufel.

Gegründet im Jahre 1976, vereint der Club heute rund 200 Mitglieder, die sich dem Aushängeschild der Pfalz in inniger Freundschaft verbunden fühlen. „Unsere Gemeinschaft fördern wir durch ein aktives Vereinsleben vor Ort: So fährt bei jedem Heimspiel ein Bus voller FCK-Fans von Neuburg aus auf den Betzenberg, um den FCK zu unterstützen – und zwar egal in welcher Liga“, sagt Vorsitzender Mario Specht.

Zusätzlich beteiligt sich der Fanclub aktiv am Neuburger Dorfleben. So etwa beim beliebten „Teuflischen Knutfest“, mit dem die Festsaison zu Beginn des neuen Jahrs eröffnet wird. Beliebt ist aber auch das Rumpsteak-Essen für die gesamte Dorfbevölkerung. Der FCK-Fanclub macht beim Adventsmarkt mit und lädt zur Weihnachtsfeier ein, zu der regelmäßig mehr als 100 Besucher kommen. Die Mitglieder fühlten sich fest verankert in der Neuburger Dorfgemeinschaft, sagt Specht. Schon im März durften sie die FCK-Legende Hans-Peter Briegel vor Ort begrüßen und sich mit ihm austauschen.

Für das Jubiläumswochenende hat sich der Verein auch einiges einfallen lassen. Das Fest wird am Samstag, 29. August, um 17 Uhr eröffnet. Bei einem Festakt um 18 Uhr werden zehn Gründungsmitglieder geehrt, es gibt Ansprachen und eine musikalische Umrahmung, ehe ab 19 Uhr die Band „Speetschicht“ spielt.

Kommt die Walz aus der Pfalz nochmal?

Der evangelische Pfarrer Heiko Schwarz feiert am Sonntag, 10.30 Uhr in der Kirche einen Festgottesdienst, der vom Akkordeon-Orchester Neuburg begleitet wird. Nachmittags bestreiten zwei Neuburger Fußballmannschaften ihre Heimspiele, falls der Spielplan dies zulässt. Geplant ist auch ein Programm für Kinder, ehe abends ab 18 Uhr „Musica Vita“ und der Männerchor der Sängervereinigung Neuburg musikalische Geburtstagsgrüße überbringen. Stimmungs- und Unterhaltungsmusik mit den Südpfalzmusikanten aus Berg, Hagenbach und Neuburg rundet das Sonntagsprogramm ab. Um den „Autohaus-Flick-Cup“ geht es am Montag, 31. August ab 17.30 Uhr beim Elfmeterschießen. Die 50-Jahr-Feier des FCK-Fanclubs klingt aus mit dem Duo Two4You mit Barbetrieb.

Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Ob aber Hans-Peter Briegel über das Jubiläums-Wochenende noch einmal den Weg von Germersheim nach Neuburg einschlägt, steht bislang nicht fest. Beim Besuch im März hatte es die „Walz aus de Palz“ aber ganz fest versprochen.