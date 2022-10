Gebrannt hat es am Mittwochmittag in einem Mehrfamilienhaus in Wörth. Der Polizei war das Feuer in dem fünfstöckigen Gebäude in der Forststraße um 13.17 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen der Polizeikräfte löschte die Freiwillige Feuerwehr Wörth schon den Brand in einer Wohnung im vierten Stock. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses waren evakuiert worden, es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.