[Aktualisierung 17 Uhr ] Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren kam es am Dienstagnachmittag in der Hagenbacher Industriestraße. Dort standen auf dem Gelände eines Unternehmens für Reitpädagogik zwei Pferdestallungen und 20 bis 30 Strohballen in Flammen. Tiere und Menschen wurden laut Angaben der Feuerwehr nicht verletzt.

Der Einsatz begann kurz vor 12 Uhr. Zwischenzeitlich waren 80 Wehrleute vor Ort, darunter von den Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hagenbach, Kandel, Rülzheim, Herxheim, der Stadt Wörth und aus dem französischen Lauterbourg. Die Bahnstrecke Wörth-Lauterbourg musste wegen der starken Rauchentwicklung gesperrt werden. Ab zirka 14.15 Uhr fuhren wieder Züge.

Die Feuerwehren haben ihren Einsatz gegen 17 Uhr beendet. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Hinweise vor. Die Ermittlungen dauern an. Die Sachschadenshöhe kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07271 92210 oder Mail an piwoerth@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung setzen.