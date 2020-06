Fronleichnam einmal anders zu feiern, hat man sich in der Pfarrei Heilige Vierzehn Nothelfer Kandel vorgenommen und will „Bunte Wege für Jesus“ gestalten. Entstehen soll ein „virtueller Prozessionsweg“. Da die Prozession wegen der Corona-Pandemie ausfällt, sind Kinder und Familien eingeladen, zuhause einen Blumenteppich zu gestalten. Sind keine Blumen vorhanden, genüge ein schönes mit Straßenkreide gezeichnetes Bild. Dieses Bild soll fotografiert und eingeschickt werden. Einsendeschluss ist Mittwoch, 10. Juni. Zu senden sind die Bilder an die Mailadresse thomas.jaeger@bistum-speyer.de. Auf der Homepage der Pfarrei werden diese Bilder dann als „virtueller Prozessionsweg“ veröffentlicht.