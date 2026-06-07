Germersheim Blaulicht-Fest für Sterntaler-Familien
Auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks (THW) in Germersheim erleben Familien aus dem Kinderhospiz Sterntaler einen unbeschwerten Nachmittag. Die Wasserschutzpolizei (Wapo) sammelt seit Jahren beim internationalen Kinderfest Spenden für das Hospiz – daraus entsteht die Idee zu einem eigenen Familienfest, das „die Germersheimer Blaulichtfamilie ausrichtet“, sagt Organisatorin Sabrina Scherrer von der Wapo. Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Polizei und THW sagen sofort zu.
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Und die Kinder hatten sichtlich Spaß: Sie inspizieren das große Wapo-Boot, klettern in das Amphibienfahrzeug des THW und sitzen im Führerhaus eines Feuerwehrautos oder im Feuerwehrboot. Auch am Streifenwagen gehen die Blaulichter an. Wenn Signalhörner ertönen, halten sich Kinder und Erwachsene sofort die Ohren zu – und lachen.