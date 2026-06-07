Auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks (THW) in Germersheim erleben Familien aus dem Kinderhospiz Sterntaler einen unbeschwerten Nachmittag. Die Wasserschutzpolizei (Wapo) sammelt seit Jahren beim internationalen Kinderfest Spenden für das Hospiz – daraus entsteht die Idee zu einem eigenen Familienfest, das „die Germersheimer Blaulichtfamilie ausrichtet“, sagt Organisatorin Sabrina Scherrer von der Wapo. Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Polizei und THW sagen sofort zu.

Das große Boot der Wasserschutzpolizei Germersheim lag vor Anker und wurde gerne besichtigt. Foto: Ralf Wittenmeier Die Familien und Kinder hatten am Freitagnachmittag viel Spaß. Foto: Ralf Wittenmeier Die Feuerwehr, das DRK und die Polizei waren auch vertreten. Foto: Ralf Wittenmeier Mehr als einmal wurden Blaulicht und Signalhörner eingeschaltet. Foto: Ralf Wittenmeier Das Feuerwehrboot mit seinen beiden Außenbordmotoren wurde gerne inspiziert. Foto: Ralf Wittenmeier Foto 1 von 5

Und die Kinder hatten sichtlich Spaß: Sie inspizieren das große Wapo-Boot, klettern in das Amphibienfahrzeug des THW und sitzen im Führerhaus eines Feuerwehrautos oder im Feuerwehrboot. Auch am Streifenwagen gehen die Blaulichter an. Wenn Signalhörner ertönen, halten sich Kinder und Erwachsene sofort die Ohren zu – und lachen.