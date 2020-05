Bis Pfingsten (31. Mai) wird es keine Gottesdienste in der St. Georgskirche geben. Das hat das Presbyterium der Protestantischen Kirchengemeinde Kandel in seiner Sitzung am 4. Mai beschlossen.

Gottesdienste dürfen zwar wieder gefeiert werden. Doch die Auflagen zum Infektionsschutz, wie Einlasskontrollen, verändern nach Auffassung des Presbyteriums den Charakter der Gottesdienste grundsätzlich. Dann vieles, was einen Gottesdienst ausmache, wie Gemeinschaft und Gesang, sei unter diesen Umständen noch nicht möglich.

Die Kirchengemeinde produziert daher weiterhin Online-Andachten zu den Sonntagen, die auf der Homepage prot-kirche-kandel.de, auf Youtube und Facebook zu finden sind. Inzwischen gebe es über 160 regelmäßige Nutzer, so die Kirchengemeinde. Darunter seien auch viele, die nicht regelmäßig am Sonntag in die Kirche gingen, so die Kirchengemeinde.