Der Biergarten von Patrick Barth hat seit dem vergangenen Wochenende wieder seine Türen geöffnet. Auf der großen Wiese am Rhein in Germersheim erwarten die Gäste einige Neuerungen: Die Anordnung der Hütten und Sitzplätze wurde im Vergleich zum Vorjahr leicht verändert. Ansonsten bleibt laut Firmeninhaber Patrick Barth vieles beim Alten – bis auf das Pfandsystem. „In den kommenden Wochen soll das Pfandsystem abgeschafft werden“, erklärt Barth. Stattdessen wird ein neues Konzept eingeführt: Es sollen spezielle Abstellbereiche für Gläser eingerichtet werden, die von den Mitarbeitern regelmäßig abgeräumt werden. Für die Gäste „wird es einfacher“, sagt Barth. Die Öffnungszeiten des Biergartens bleiben unverändert: Von Montag bis Donnerstag ist er von 11.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Freitags und samstags können Gäste von 11.30 bis 22 Uhr einkehren, sonntags bereits ab 10.30 Uhr bis 21.30 Uhr.