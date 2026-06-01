Fünf Pilzlehrwanderungen im Bienwald mit dem Pilzsachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) werden auch dieses Jahr wieder angeboten. Darüber informiert das Tourismusbüro Kandel.

Die Touren dauern rund vier Stunden, gehen über vier bis sechs Kilometer und werden geführt von dem DGfM-Sachverständigen Dieter Oberle. Er beantwortet Fragen wie: Wo findet man welche Pilze, wie ernähren sich Pilze, welche Bäume und Pflanzen sind dabei wichtig, wie bestimmt man einen Pilz, ist es ein Speisepilz, ein Giftpilz? Wie riecht ein Pilz, wie schmecken die verschiedenen Pilze? Wie werden Pilze fachgerecht gesammelt, was muss beachtet werden? Es geht um Regeln beim Pilzesammeln, Naturschutz und letztlich auch darum, wie Pilze zubereitet werden.

Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Die Touren finden statt am 6. September und 25. Oktober vom Pavillon Forsthaus Salmbacher Passage aus, am 20. September vom Parkplatz „Bildeiche Schaidt“, am 27. September von der die Grillhütte Büchelberg und am 4. Oktober vom Sportplatz Scheibenhardt aus. Pilzkorb, Messer, festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind mitzubringen.

Info

Teilnahmegebühr 18 Euro pro Person, Kinder bis 10 Jahre frei. Teilnehmerzahl begrenzt, Anmeldungen möglich beim Tourismusbüro Kandel, am Bahnhof, Georg-Todt-Str. 2a, Telefon 07275 619945, E-Mail info@suedpfalz-tourismus-kandel.de.