Ein betrunkener, 61-jähriger Pkw-Fahrer hat nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 16.40 Uhr auf der L545 von Scheibenhardt kommend in Fahrtrichtung Neulauterburg einen Unfall verursacht: Im Bereich einer Kurve geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Wagen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten außerdem Atemalkoholgeruch bei dem 61-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.