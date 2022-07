In den letzten Wochen wurden vermehrt Fälle bekannt, bei denen Bürger per SMS von einem angeblichen Gerichtsvollzieher zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme aufgefordert wurden. Bei Nichtzahlung würde der Gerichtsvollzieher in den nächsten Tagen vorbeikommen, lautete die Drohung. „Wir weisen die Bevölkerung ausdrücklich darauf hin, dass die Gerichtsvollzieher sicher immer entweder schriftlich oder persönlich mit etwaigen Schuldnern in Verbindung setzen und nicht per SMS“, informiert Herbert Schmitt, Direktor des Amtsgerichts Kandel. Keinesfalls sollte Zahlungsaufforderungen per SMS Folge geleistet werden. „Hierbei handelt es sich immer um die Masche von Betrügern“, so Schmitt. Sofern jemand eine solche SMS erhält, bittet das Amtsgericht darum, sich an die zuständige Polizeidienststelle in Wörth unter Telefon 07271 92210, in Germersheim unter 07274 9580 oder die Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 zu wenden.

Weiter gibt es wieder verstärkt Betrugsversuche per Telefon mit „falschen Enkeln“ und „falschen Polizisten. Darauf weist die Polizei in der Region hin.