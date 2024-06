Der Abschluss ist da, aber der Anschluss fehlt. Oft verpassen Jugendliche den optimalen Start ins Berufsleben, da sie keine konkrete Vorstellung davon haben, wie ihre Zukunft aussehen soll. Die Strahlemann-Stiftung aus Heppenheim/Südhessen will Jugendlichen durch frühzeitige und praxisnahe Einblicke in die Arbeitswelt unterstützen, die eigenen Interessen und Stärken zu entdecken. 71 Schulen in ganz Deutschland nehmen schon an verschiedenen Projekt teil. Nun ist auch die Carl-Benz-Gesamtschule in Wörth dabei, am 25. Juni war die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit den Projektbeteiligten.

Bestehende Berufsorientierungsmaßnahmen der Schule sollen erweitert werden, wird Andreas Hofer, Projektleiter der Strahlemann-Stiftung, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Im Fokus stehe die Synergiebildung mit regionalen Ausbildungsbetrieben, zum Beispiel über Infoveranstaltungen und praktische Workshops mit kooperierenden Ausbildungsbetrieben. Dabei soll im Idealfall ein Querschnitt der Jobmöglichkeiten der Region gezeigt werden. Landrat Fritz Brechtel hat die Schirmherrschaft übernommen.

Alleiniger Förderer der Talent Company ist die Globus-Stiftung, die über 10 Talent Companies in ganz Deutschland ermöglicht hat. Unternehmen, die Interesse haben, ihre Ausbildungsmöglichkeiten dauerhaft an der sogenannten „Job Wall“ in dem Fachraum zu präsentieren, können sich unter info@strahlemann-stiftung.de mit der Stiftung in Verbindung setzen.

Kontakt

www.strahlemann-stiftung.de