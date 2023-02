Ende Januar endete nach 17 Wochen das Planspiel Börse der Sparkassen. Nun stehen die Sieger fest unter den rund 96.000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, Studierenden, Azubis und jungen Erwachsenen in Deutschland aber auch Frankreich und Luxemburg sowie Lateinamerika, Albanien und Vietnam. Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Südpfalz beteiligten sich nach deren Angaben 385 Börsianer in 180 Teams. In der Depotgesamtwertung steigerte das Gewinner-Team „jdm“ von der Berufsbildenden Schule Germersheim (Außenstelle Wörth, BBS) das Startkapital von 50.000 Euro auf 62.180,85 Euro. In der Nachhaltigkeitsbewertung erwirtschaftete das Team „BBS-Börsen-Betreiber“ ebenfalls von der Berufsbildenden Schule Germersheim (Außenstelle Wörth) den höchsten Nachhaltigkeitsertrag mit 6342,76 Euro.

Unter dem Eindruck der Energiekrise, des Krieges gegen die Ukraine und steigender Inflation setzten nach Mitteilung der Sparkasse „die Teilnehmenden in diesem turbulenten Börsenjahr vor allem auf die US-Riesen Amazon, Tesla sowie Apple und investierten auch in Adidas und Microsoft“. Die Teilnehmenden hätten dieses Jahr insgesamt rund 1,2 Millionen virtuelle Aufträge mit einem Gesamtumsatz von fast vier Milliarden Euro abgeschlossen. Auch in der 40. Runde des onlinebasierten Planspiels Börse sei es darum gegangen, dass sich alle Teilnehmenden in klassischen und nachhaltigen Anlagestrategien üben und dabei grundlegendes Börsenwissen gewinnen. Das ist laut Bernd Jung, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz, die Basis dafür, „um in Zukunft eigene Finanzentscheidungen fundiert treffen zu können“.