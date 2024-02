Anlässlich des im Rahmen der 1250-Jahrfeier von Bellheim in der Spiegelbachhalle stattgefundenen Benefizkonzert mit dem Sinfonischen Blasorchester Mercedes-Benz Werk Wörth, wurden an diesem Abend 3.800 EURO gespendet. Durch eine großzügige Spende eines örtlichen Unternehmens, konnte die Spendensumme auf insgesamt 6000 Euro erhöht werden, die den Tafeln in Germersheim und Wörth sowie der Jugendpflege zugutekommen.