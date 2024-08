Bei der Einreisekontrolle aus Frankreich haben Einsatzkräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei am Samstagnachmittag am Grenzübergang der B9 zwei Männer bei der Einfuhr von Betäubungsmitteln erwischt. Nachdem die Polizisten das Fahrzeug mit deutschen Kennzeichen in der Kontrollstelle angehalten hatten, bemerkten sie, dass es sich bei dem Fahrer um einen 44-jährigen und bei dem Beifahrer um einen 31-jährigen polnischen Staatsangehörigen handelte. Der Fahrer wurde aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen, um den Beamten einen Blick in den Kofferraum zu gewähren. Der 44-Jährige folgte der Aufforderung und flüchtete unvermittelt in ein umliegendes Waldgebiet. Er konnte jedoch kurz darauf durch einen Bundespolizisten gestellt und gefesselt werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden rund 30 Gramm verschiedener Betäubungsmittel (Amphetamin, Cannabis und LSD) sowie Pfefferspray ohne Prüfkennzeichen aufgefunden, welche laut Polizei überwiegend dem Fahrer zugeordnet werden konnten. Der Beifahrer wurde nach Abschluss der ihn betreffenden Maßnahmen vor Ort entlassen. Zuständigkeitshalber wurden die Polizeiinspektion Wörth sowie der Zoll über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Dem Fahrer konnte der Konsum von Amphetamin sowie Cannabis nachgewiesen werden.

In Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des 44-jährigen Beschuldigten durchsucht. Hier wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß belassen. Den Beifahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Wirkung berauschender Mittel, der Einfuhr von Cannabis, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Waffengesetz eingeleitet.