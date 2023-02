Der Weg vom Beginn der Zügelstraße bis zur Apotheke soll im dritten Bauabschnitt des Projekts „Ottstraße“ komplett gepflastert werden. Das wurde nun im Ortsbeirat mitgeteilt.

Die aktuellen Arbeiten befinden sich im Zeitplan und sollen bis Ende April abgeschlossen sein. Im vergangenen Herbst wurde im Rahmen des vorzeitigen Baubeginns eine Förderung für rund ein Drittel der geplanten Gesamtkosten genehmigt. Die Zuschusshöhe beträgt 109.200 Euro. Darüber informierte Wörths Ortsvorsteher Helmut Wesper die Mitglieder des Ortsbeirats .

Schwierig gestaltet sich die Entwässerung in diesem Bereich, da der Abwasserkanal in fünf Metern Tiefe liegt. Deshalb sind für den Anschluss jedes einzelnen Straßeneinlaufs an den sehr tief liegenden Kanal umfangreiche und aufwändige Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Die Kanalanschlüsse werden nun durch höherliegende Sammelleitungen zusammengefasst und punktuell an den Mischwasserkanal angeschlossen. Durch diese Entwässerungsrohre, in denen das Regenwasser von mehreren Straßeneinläufen abgeleitet wird, erhofft sich Wesper eine signifikante Kostenreduzierung gegenüber einzelnen Direktanschlüssen an den Abwasserkanal.