Es grenzt an ein Wunder: Die Bahnen in Deutschland und Frankreich haben beide mit riesigen Problemen zu kämpfen.

Die Ursachen sind teilweise die gleichen: Kein Geld und ein Organisationsgestrüpp, das mit jeder Reform undurchdringlicher zu werden scheint. Aber trotz dieser Fesseln bewegen sie sich doch. Immer noch reicht die Kraft, um nicht nur den Betrieb oft mehr schlecht als recht am Laufen zu halten.

Mit dem Régiolis wird eine Jahrzehnte alte Idee Wirklichkeit: Ein Zug, der in Frankreich und Deutschland fahren kann und darf. Bis das auf allen grenzüberschreitenden Strecken der Fall sein wird, das dauert wohl noch. Aber wenn auch nur langsam: Es geht voran.