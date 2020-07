In einem Brief an Staatssekretär Andy Becht (FDP) hat Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) um weitere Unterstützung für die geplante Reaktivierung der Zugstrecke Germersheim-Landau gebeten.

Eigenen Angaben zufolge setzt sich Schaile „seit über einem Jahr für die Reaktivierung der Zugstrecke ein“. Durch den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sei vor einigen Tagen die zweite Liste von Reaktivierungsvorschlägen veröffentlicht worden. „Die Bahnstrecke Germersheim-Landau ist hierin aufgenommen worden, so dass auch die DB Netz AG zu einer Prüfung der Reaktivierung verpflichtet ist“, heißt es in der Mitteilung Schailes weiter.

Der Germersheimer Bürgermeister wünscht, dass durch die „Veröffentlichung der genannten Liste“ Druck auf die entsprechenden Gremien erhöht wird. Durch einen Ausbau des Nahverkehrs bleibe die Region weiterhin für viele Menschen attraktiv und der Verstädterung werde wirksam begegnet.