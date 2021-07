Germersheim. Bei der Deutschen Bahn hat die Instandhaltung und Modernisierung der Bahnhöfe und Strecken eine hohe Priorität. Um den reibungslosen Verkehr zwischen Philippsburg und Rheinsheim sowie Germersheim gewährleisten zu können, führt die DB Netz AG vom 5. August bis zum 14. September langfristig geplante und unaufschiebbare Instandhaltungsarbeiten durch. Dadurch kann es verstärkt in diesem Zeitraum zu Lärmbelästigungen durch Bau- und Ladearbeiten kommen.

Art und Umfang der Instandhaltungsmaßnahmen: Im Zuge der Umbaumaßnahme werden 6400 Meter Schienen erneuert, etwa 4000 Schwellen gewechselt, 4500 Tonnen Schotter ausgetauscht, zwei Bahnübergänge erneuert und das Gleis gestopft. Zum Einsatz kommen unter anderem eine Schotterreinigungsmaschine, ein Umbauzug, eine Gleisstopfmaschine, Zweiwegebagger sowie diverse Kleingeräte und Baustellenfahrzeuge. Insgesamt investiert die Deutsche Bahn rund 1,6 Millionen Euro in das Projekt. Um eine schnelle Abwicklung der Baustelle zu gewährleisten, ist es unvermeidbar auch in den Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr zu arbeiten.

„Um sich rechtzeitig und umfassend über Bauarbeiten und Fahrplanänderungen informieren zu können, erhalten Sie bei den DB-Verkaufsstellen, am kostenlosen Bahn-Bau-Telefon (0800 599 66 55), im Internet und an den DB-Automaten gerne Auskünfte für Ihre Reiseplanung“, so die Bahn in einer Mitteilung. Weitere aktuelle Baustelleninfos gibt es zudem im Internet unter: bauinfos.deutschebahn.com.