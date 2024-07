Gegen 21.45 Uhr wurde die Polizei Wörth am Dienstagabend über den Brand eines Baggers in der Nähe des Bahnhofes in Winden informiert. Die Fahrerkabine brannte lichterloh und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr abgelöscht. Das Feuer drohte beim Eintreffen der Wehrleute auf einen danebenstehenden Lastwagen überzugreifen, was jedoch verhindert werden konnte.

Feuerwehren Kandel, Winden und Steinweiler waren mit insgesamt 21 Einsatzkräfte mit 6 Fahrzeugen im Einsatz. Aufgrund von auslaufender Hydraulikflüssigkeiten war auch die Untere Wasserbehörde vor Ort. Zum Zeitpunkt des Brandes war der Bagger nicht in Betrieb. Zur Brandursache können derzeit laut Polizei keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird auf zirka 80.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.