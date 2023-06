Der Kinderaußenbereich im Badepark bleibt wegen Sanierungsarbeiten weiter geschlossen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fertigstellung“, sagt Tanja Gerloff, Betriebsleiterin des Badeparks. Einen genauen Termin, ab wann das Kinderbecken wieder genutzt werden kann, könne sie aber nicht nennen, so Gerloff.

Ursprünglich sollte der Wasserspielplatz bis zum Start in die Badesaison am 24. Mai fertig sein. Doch daraus wurde nicht. Schuld daran sind zum einen Lieferschwierigkeiten bei den Materialien, zum anderen sei der Sanierungsaufwand deutlich höher als erwartet, so Gerloff.

Der Wasserspielplatz war erst im vergangenen Jahr neu beschichtet worden. Rund 55.000 Euro hatte der Bäderbetrieb der Stadt dafür investiert. „Leider wurden die Arbeiten mangelhaft ausgeführt“, so Gerloff. Schon bald nach Fertigstellung war die Farbe an einigen Stellen weggeplatzt.

Die Stadt hat eine andere Firma mit der Reparatur beauftragt. Die musste den kompletten Belag abschleifen, was so nicht erwartet worden war. Eine neue Grundierung wurde aufgetragen. Jetzt muss das Becken noch mehrfach gestrichen werden. Dabei muss auch das Wetter mitspielen. „Die Trockenzeit für die Farbe beträgt zehn Tage, vorher können wir kein Wasser einlassen“, erläutert Gerloff.