Der Badepark öffnet am Donnerstag ab 9 Uhr wieder seine Pforten. Am Mittwoch war die große Anlage aufgrund eines Chlorgasaustritts gesperrt. Das Problem konnte behoben werden.

Der Feuerwehreinsatz im Badepark Wörth war gegen 13.40 Uhr beendet, sagte Einsatzleiter Rainer Böser. Danach waren noch Aufräumarbeiten nötig. Alarmiert wurde die Feuerwehr gegen 7.49 Uhr. Der Bademeister hatte ein akustisches Warnsignal wahrgenommen, das auf einen Chlorgasaustritt hinweist. „Die Sicherheitsmaßnahmen haben alle funktioniert“, informierte der Beigeordnete Rolf Hammel vor Ort. Insgesamt befinden sich in dem Raum für die Technik zur Chlorung sieben Fässer, die jedoch nicht alle angeschlossen sind. Die Fässer selbst sind auch nicht leck geschlagen. Der Austritt erfolgte an der Überleitung ins System zur Chlorung des Wassers.

Nach Auslösung des Alarms wurde der Raum verschlossen. Mittels eines automatischen Berieselungssystems wurde das Gas niedergeschlagen. Der Badepark war zu der Zeit noch für Besucher geschlossen. Mitarbeiter des Badeparks blieben unverletzt. Chlorgas zeigt ungebundener Form schon in geringen Konzentrationen starke Einwirkungen auf die Atemwege. Durch eine Reaktion mit der Feuchtigkeit der Schleimhäute kommt es bei Kontakt zu einer starken Reizung. Entsprechend konnte die Wehrleute den Lagerraum nur mit Chemikalienschutzanzügen betreten, um ihre Maßnahmen durchzuführen.

Bei einer anschließenden Messung am Einsatzort ergaben sich keine Auffälligkeiten mehr. Eine Spezialfirma hat im Anschluss an die Arbeiten der Feuerwehr Dichtungen kontrolliert und getauscht und das System geprüft. Nach Abschluss dieser Prüfung konnte wieder mit der Reinigung des Wassers begonnen werden. Der Badepark bietet unter anderem ein großes Spaßbecken mit Rutschen, ein Wellenbecken, ein 50-Meter-Schwimmerbecken, ein kleineres Schwimmerbecken mit Strömungskanal ein Sprungbecken und ein Becken mit Massagedüsen. Das Freibad ist auch bei Besuchern aus dem Elsass beliebt. An heißen Sommertagen werden regelmäßig mehrere tausend Gäste gezählt.

Eingesetzt waren insgesamt 62 Kräfte der Feuerwehr, darunter die Werkfeuerwehr Daimler Truck, mit 18 Fahrzeugen, die schnelle Einsatzgruppe Verpflegung, die Sanitätsbereitschaft der Feuerwehr, die Polizeiinspektion Wörth. Die Straße zum Badepark wurde im hinteren Teil gesperrt. Laut Hammel war am Vormittag kein großer Andrang. Der Badepark blieb am Mittwoch geschlossen. Besucher, die umkehren mussten, reagierten verständnisvoll und gelassen. Lob gab es vom Beigeordneten auch für das professionelle Vorgehen der Feuerwehren und Rettungskräfte.