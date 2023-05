Der Badepark Wörth startet am Donnerstag, 25. Mai, in die 40. Saison. Dies teilte die Stadt Wörth mit. Die große Frzeizeitlanlage hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Ab dem 16. Juni werden die Öffnungszeiten erweitert – dann ist unter der Woche von 9 bis 20 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Das Hallenbad und die Saunalandschaft sind ab Montag, 22. Mai geschlossen.