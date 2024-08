Bei hohen Temperaturen ist Erfrischung angesagt. Das ist auch im Wörther Bürgerpark möglich. Dort wurde kürzlich ein Trinkbrunnen installiert. Zur Fußball-EM in Deutschland konnte man sich anlässlich der Kampagne „Nachhaltig: Ein Spiel – Ein Trinkbrunnen“ vom gemeinnützigen Verein „a tip:tap“, der sich für den Genuss von Leitungswasser einsetzt – um Plastikmüll, CO 2 und Geld zu sparen – bewerben. Gefördert wurde diese Initiative vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Verbraucherschutz. Wörth hatte sich dafür beworben und hat das Glückslos gezogen. Denn die Stadt darf sich über 15.000 Euro für Anschaffung, Bau, Wartung und den mindestens fünfjährigen Betrieb dieses Trinkbrunnens freuen. In Abstimmung mit Ortsvorsteher Helmut Wesper wurde der Trinkbrunnen im Bürgerpark in der Nähe der S-Bahnhaltestelle und der Konzertmuschel vom Wörther Bauhof installiert. Damit man sich nach der Erfrischung auch gleich ein wenig ausruhen kann, stellte der Bauhof noch eine Ruhebank auf.