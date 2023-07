Die Delegierten des SPD-Stadtverbands haben den amtierenden Bürgermeister Dennis Nitsche zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 12. November nominiert. Neben den 14 Delegierten waren rund 30 weitere Bürger sowie Parteimitglieder in das Alte Rathaus gekommen. Der Landesvorsitzende der SPD, Roger Lewentz, betonte in seiner Ansprache die bisherigen Leistungen von Nitsche im Amt und die Bedeutung der Stadt Wörth für Rheinland-Pfalz.

In seiner Bewerbungsrede für die zweite Amtszeit hob Nitsche sechs zentrale Zukunftsaufgaben hervor: die Sicherung der medizinischen Versorgung in allen Ortsbezirken, inklusive des Aufbaus einer hausärztlichen Versorgung in Büchelberg; die Schaffung von Wohnraum, insbesondere für Senioren; eine klimaneutrale Energieversorgung, die für Familien, Geringverdienende und Senioren mit kleiner Rente bezahlbar bleibt; die Bewahrung und Weiterentwicklung des Vereins- und Kulturlebens; Wirtschafts- und Standortpolitik mit ökologischer und sozialer Verantwortung sowie die Entwicklung der Ortsbezirke.