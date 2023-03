Der Kandeler Stadtbürgermeister Michael Niedermeier (CDU) hat sein Mandat für den Kreistag niedergelegt. Das teilte Landrat Fritz Brechtel (CDU) zu Beginn der Kreistagssitzung am Montag in der Stadthalle Kandel mit. Gründe wurden nicht genannt. Niedermeier war am 24. Juni 2019 für die Wahlperiode 2019 bis 2024 für den Kreistag verpflichtet worden. Für Niedermeier rückt Ute Lins in den Kreistag nach.

Unter anderem wegen der Kosten für einen Rechtsstreit mit einer Kita-Leiterin, die fälschlicherweise gekündigt worden war, steht Niedermeier im Kandeler Stadtrat in der Kritik. Ein entsprechender Bericht des Rechnungshofs liegt vor. In der vergangenen Woche hatte Ausschussmitglied Volker Blatsch (früher Linke, jetzt Freie Wähler) den Bürgermeister zum Rücktritt aufgefordert.