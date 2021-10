Jörg Keipert (FWJ) informierte den Gemeinderat Ottersheim in der Sitzung am Montag über eine gemeinsame Aktion aller Fraktionen. In einem Schreiben an die Kreisverwaltung hätten sie die lange Verweildauer von Bauanträgen beim Kreis kritisiert. „Dadurch wird die Entwicklung der Orte behindert, Bauvorhaben können nicht so umgesetzt werden, wie es die Planungen der Bauherren vorsehen. Denen entstehen dadurch außerdem zusätzliche Kosten“, so Keipert. Der Brief datiere vom 14. September. „Bis jetzt haben wir keine Antwort, weder von der Verwaltung noch vom Landrat. Dass es in der Bauabteilung des Kreises ein Personalproblem gibt, haben wir aus der Presse erfahren.“ Im Rat ist man empört über dieses Verhalten. „Das zeigt keinerlei Wertschätzung gegenüber ehrenamtlich und politisch engagierten Bürgern“, so Keipert. Gemeinsam beschloss man, sich an die Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund zu wenden.