Ein Wettbewerb der Stadt Kandel soll Bürger dazu animieren, weihnachtlich zu dekorieren, aber stromlos.

Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne die entsprechende Dekoration? Viele Menschen bringen Weihnachtsstimmung nach draußen und gestalten Fensterbänke, Tore und Vorgärten. Doch wie erzeugt man weihnachtliche Stimmung, wenn wegen der Energiekrise auf Lichterketten, Lichtschläuche, leuchtende Figuren unter Umständen komplett verzichtet werden soll? Eine Antwort auf diese Frage möchte die Stadt Kandel mit dem Weihnachtswettbewerb „Schmück deine Stadt – stromlos“ geben. „Dem Weihnachtsschmuck kommt in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu, denn sie soll mit weniger vielleicht sogar keiner Beleuchtung wirken“, so Stadtbürgermeister Michael Niedermeier. Dennoch könne jeder Einzelne zur weihnachtlichen Stimmung beitragen – auch stromlos.

Wer an dem Wettbewerb teilnehmen möchte, schickt sein schönstes Festdeko-Bild bis Samstag, 24. Dezember, mit dem Betreff: Schmück deine Stadt – stromlos per E-Mail an stadt-kandel@vg-kandel.de oder an die WhatsApp-Nummer 0157 80630429. Zu gewinnen gibt es nach Mitteilung der Stadt Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 200 Euro. Die eingesendeten Bilder werden auf der Internetseite www.kandel.de veröffentlicht. Der Rechtsweg wird ebenso ausgeschlossen wie eine Barauszahlung der Gewinne. Jeder Teilnehmer kann nur mit einem Bild an der Verlosung teilnehmen. Die Gewinner werden per E-Mail oder WhatsApp benachrichtigt.