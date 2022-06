Der FDP-Stadt- und Verbandsgemeindeverband Kandel nimmt am Tag der offenen Gesellschaft teil, der am Samstag, 18. Juni, gefeiert wird. An dem bundesweit ausgerichteten Tag setzen sich viele Menschen an eine Tafel. Sie feiern zusammen, essen und trinken zusammen, reden zusammen. Die Tafel steht von 10.00 bis 12.30 Uhr in der Hauptstraße 85 in Kandel beim ehemaligen Ford-Autohaus Bohlender. Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen – gleich welcher Herkunft, Hautfarbe und Religion. Weitere Infos auf www.fdp-kandel.de und/oder

www.facebook.com/FDP.Stadtverband.Kandel