Am Donnerstagnachmittag wurden zwei Autos in der Theodolindestraße in Maximiliansau mutwillig beschädigt. Die Fahrzeuge wurden laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand erheblich zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter der Telefonnummer 07271 9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.