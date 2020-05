Die Zulassungsstellen der Kreisverwaltung Germersheim in der 17er-Straße 1 in Germersheim (Hauptstelle) sowie in der Gartenstraße 8 in Kandel (Außenstelle) sind ab Montag, 11. Mai, unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln wieder geöffnet. Außerdem müssen zwingend Termine vereinbart werden, da Anträge von nur jeweils einer Person bearbeitet werden.

Termine können bereits vorab ab Donnerstag, 7. Mai, ab 8 Uhr vereinbart werden für die Außenstelle in Kandel unter den Telefonnummern 07275 960-141 oder 07275 960-142 und für die Hauptstelle in Germersheim unter 07274 53-329. Für die Hauptstelle in Germersheim besteht zudem die Möglichkeit, einen Termin über die Homepage des Kreises online zu reservieren unter folgendem Link: https://www.kreis-germersheim.de/zulassung.

Alle Standorte der Kreisverwaltung sind seit dem 17. März für unangemeldete Besucher geschlossen. Kunden müssen grundsätzlich einen Termin mit den Mitarbeitern der Kreisverwaltung vereinbaren. Telefon: 07274 53-0.