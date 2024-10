Verkehrskontrollen gab es am Dienstag im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wörth. Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim wurden in einer halben Stunde zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt, die schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometern unterwegs waren. Weiterhin mussten sechs Verkehrsteilnehmer verwarnt werden, die das Haltgebot an einem Stoppschild missachteten. Zudem mussten sieben Fahrzeuge beanstandet werden, da sie sich nicht in ordnungsgemäßem Zustand befanden.