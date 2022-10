Zum Saisonfinale hält die Autoartistenshow Kübler mit ihrem spektakulären Programm am Sonntag, 30. Oktober, 11 Uhr, am Kart- und Eventcenter in der Rheinstraße 19 in Wörth. In der Show sind sich überschlagende Autos, rasante Fahrmanöver, spektakuläre Feuerstunts, Drift-Fahrten oder das Fahren auf zwei Rädern zu sehen. Eine weitere Attraktion sind die Monstertrucks Zombie, Harley Quinn und Joker, die das Team der Autoartistenshow mit nach Wörth bringt. Der Eintrittspreis für Erwachsene kostet 20 Euro, Kinder von 2 bis 14 Jahren zahlen 15 Euro. Der Veranstalter weist darauf hin, dass keine Kartenzahlung möglich ist. Die Tageskasse öffnet 60 Minuten vor Showbeginn. Show dauert circa 90 Minuten.

Info



autoartisten-show@web.de

Infotelefon 0162 4764370